Суд повернув державі пакет акцій «Укртелекому»

Господарський суд міста Києва повернув пакет акцій компанії «Укртелеком» у державну власність.

Як повідомляє прес-служба суду, цим рішенням розірвано договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» у березні 2011 року.

Крім того, суд зобов’язав ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» списати з рахунку ТОВ «ЕСУ», що належить бізнесмену Рінату Ахметову, пакет акцій «Укртелекому» та стягнув з ТОВ «ЕСУ» пеню у розмірі 2,1 мільярда гривень, нараховану за неналежне виконання договору купівлі-продажу пакета акцій.

Голова Фонду державного майна Віталій Трубаров заявив, що «Укртелеком» не виконав пряму умову договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної мережі спеціального призначення у власність держави.

«За результатом перевірки в лютому 2017 року встановлено невиконання компанією «ЕСУ» інвестиційного плану, який передбачав внесення впродовж 5 років інвестицій в сумі не менше ніж 450 мільйонів доларів», – додав Трубаров.

Фонд держмайна подав до суду позов про розірвання договору купівлі-продажу акцій «Укртелекому» у травні 2017 року.

На приватизаційному конкурсу у 2011 році було продано 92,791% статутного капіталу ВАТ «Укртелеком», які викупила компанія «ЕСУ», заплативши 10,57 мільярда гривень. У 2013 році холдинг українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» завершив угоду з придбання 100% акцій компанії UA Тelecominvest Limited, якій належить 100% «ЕСУ».

Генпрокуратура проводить розслідування щодо незаконного виділення за вказівкою колишнього президента Віктора Януковича 220 мільйонів гривень з державного бюджету та приватизації 93% акцій «Укртелекому» за заниженою на 1,6 мільярда гривень ціною.