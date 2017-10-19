Прокуратура почала розслідування через затримання чотирьох кримських татар

Прокуратура Криму при Генпрокуратурі почала розслідування за фактами затримання російськими спецслужбами чотирьох кримських татар.

«Установлено, що 2 жовтня представники незаконно створених правоохоронних органів на території Сімферопольського району провели незаконні обшуки будинків 4 кримських татар, після чого останніх затримали і доставили у будівлю «ФСБ Російської Федерації», – йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) і статтею 162 (порушення недоторканності житла) Кримінального кодексу.

Після російської анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв'язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір». Цю російську заборону Москва на порушення міжнародного права намагається насаджувати і в окупованому нею українському Криму, хоча в Україні ця організація діє легально.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».