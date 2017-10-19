У Львові представили повстанські раритети

У Львові у меморіальному музеї «Тюрма на Лонцького» представили виставку, присвячену 75-й річниці Української повстанської армії, –речі, документи, фотографії з фондів музею і управління СБУ у Львівській області.

У кримінальних справах багато з експонованих предметів описані, як «вещдоки» (речові докази). Серед представленого на виставці фотографії вояків УПА, прострелений щоденник, підпільні документи, печатки і штемпелі, мапи, картотека повстанців, грипси і штафети таємної пошти.

«Ми хотіли за допомогою артефактів розповісти про повстанців, їхню боротьбу. Зазвичай, працюють виставки, створені на основі фотографій і документів. Вони тут теж є, але «живі». Такими, як ми їх виявили у бідонах. Представлені штемпелі та печатки, які повстанці використовували для внутрішньої документації, також для пропаганди, як ось прапор СРСР чи для підробки фіктивних документів», – каже директор музею Руслан Забілий.

Експонують також зразки таємної пошти, зашифрованої інформації. Представлена і пляшка з так званого мертвого пункту – коли у таємниче місце зв’язковий приносив інформацію, закладав у пляшку, а іншу забирав.

«Ми вперше демонструємо вишиванку, яку вишила на Колимі в табірних умовах підпільниця Надія Мудра. Жінка використала тканину, яку мала, вишивала голкою і червоними та чорними нитками. Звісно, що її жінка переховувала. Можна побачити і портфель зв’язкової Софії Лагодич, із яким її арештували і це вже було «вещдоком». Родзинка цієї виставки, що документи з бідонів у такому стану, що ідеально збереглись, а також потрапили у руки фахівців», – розповіла працівниця музею Ольга Зброжко.

Оглянути виставку, експозиція якої розташована у колишній камері тюрми на Лонцького (нині музей), можна впродовж року, потім її планують представити в інших містах України.