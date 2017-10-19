Путін звинувачує Захід у «подвійних стандартах»

Президент Росії Володимир Путін знову звинуватив країни Заходу у «подвійних стандартах».

Під час виступу на засіданні дискусійного клубу «Валдай» у Сочі Путін заявив, що підтримка Європою розвалу низки країн і відділення Косова призвела до зростання сепаратистських тенденцій.

За словами Путіна, Євросоюз і низка інших держав одностайно засудили прихильників незалежності Каталонії, але до цього беззастережно підтримували відділення Косова.

«Подібні подвійні стандарти таять у собі серйозну небезпеку для стабільного розвитку Європи», – заявив президент Росії.

Путін зазначив, що ООН має залишатися центром міжнародної системи. При цьому він додав, що організації потрібні поступові реформи.

Відповідаючи на питання модератора клубу «Валдай» про співвідношення нового технологічного устрою і «вічних базових цінностей» – території і демографії – Путін процитував Тору. «Не випадково у Торі написано, що відмовлятися від території – великий гріх», – сказав Путін.

Відносини між Москвою та Заходом погіршилися у 2014 році, після російської анексії Криму.

Україна і Захід звинувачують Москву у підтримці бойовиків на Донбасі. Москва ці звинувачення відкидає, заявляючи, що на Донбасі немає російських військових, але є «добровольці».