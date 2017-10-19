Гейлі називає втручання Росії у вибори у США «війною»

Представник США при ООН Ніккі Гейлі називає втручання Росії у вибори американського президента у 2016 році «веденням війни».

«Якщо якась країна втручається у вибори іншої країни, це означає війну», – заявила Гейлі 19 жовтня під час виступу в Інституті Джорджа Вокера Буша. Її слова цитує Associated Press.

Вона зазначила, що дії Москви під час президентської кампанії у США були спрямовані на створення хаосу.

Американські спецслужби, зокрема, ФБР, нині розслідують заяви про змову між Росією і представниками кампанії президента Дональда Трампа в 2016 році. Аналітики розвідки дійшли висновку, що Росія намагалася допомогти Трампові виграти президентські перегони шляхом дискредитації його опонентки з Демократичної партії Гілларі Клінтон – через оприлюднення документів зі зламаної електронної пошти демократів.

Президент США Дональд Трамп постарав під сумнів думку американських розвідувальних служб, які вирішили, що Росія втрутилася у вибори 2016 року.