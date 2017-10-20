КНДР «на порозі» здійснення ядерного удару по США – директор ЦРУ

Північна Корея перебуває на шляху досягнення за кілька місяців поставленої Пхеньяном мети – здійснення ядерного ракетного удару по США, заявив 19 жовтня директор ЦРУ Майк Помпео.

«Зараз вони досить близькі за своїми можливостями, що з точки зору політики США означає, що ми повинні поводитись так, ніби перебуваємо на порозі досягнення цієї їхньої мети», - сказав Помпео у Вашингтоні.

Але він заявив про різницю між здатністю запустити одну балістичну ракету з ядерною боєголовкою і можливостями створення великої кількості атомних боєзарядів і їх носіїв, а також розвитку ядерного арсеналу.

Виступаючи пізніше на тому ж форумі у Вашингтоні, радник з питань національної безпеки президента США Герберт Раймонд МакМастер сказав: «Ми беремо участь в гонці, щоб вирішити цю проблему без воєнних дій».

Північна Корея почала свою ядерну програму кілька десятиліть тому, і цьогоріч збільшила випробування зброї. Двічі в липні Пхеньян запустив ракету дальньої дії, яка потенційно могла б досягти материкової частини Сполучених Штатів. У вересні КНДР провела свій найпотужніший атомний вибух.