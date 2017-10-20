У 6 містах анексованого Криму відхилили заявки на проведення гей-парадів – активіст

В анексованому Росією Криму влада кількох міст відхилила заявки правозахисника, засновника спільноти GayRussia в сусідній Росії Миколи Алексєєва на проведення ЛГБТ-акцій. Про це повідомив сам Алексєєв на сторінці у Twitter.

За словами активіста, проводити гей-паради та акції заборонили в Сімферополі, Керчі, Феодосії, Джанкої, Армянську та Бахчисараї.

Російський активіст заявив, що планує оскаржити ці відмови у суді.

Раніше стало відомо, що в анексованому Криму активісти подали в адміністрації кількох міст 11 заявок на проведення акцій на захист прав ЛГБТ-спільноти.

Протягом року Микола Алексєєв подавав заявки на проведення маршів ЛГБТ-спільноти у багатьох містах Росії. Тамтешня влада не погодила жодної акції, у більшості випадків пояснюючи це захистом «традиційних сімейних цінностей».

Європейський суд з прав людини визнав дискримінаційним російський закон про заборону пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх.