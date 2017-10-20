ЄС відмовляється від допомоги Туреччині у підготовці до членства через порушення прав людини

Лідери Європейського союзу домовилися скоротити фінансову допомогу Туреччині, призначену для підготовки країни до членства в ЄС, через відмову Анкари від зобов’язань із захисту прав людини, заявили лідери ЄС 20 жовтня.

Виступаючи на саміті в Брюсселі, канцлер Німеччини Ангела Меркель назвала ситуацію з правами людини в Туреччині «абсолютно незадовільною», але водночас додала, що не хоче «розривати мости» з союзником НАТО.

Меркель виступила за продовження переговорів з Туреччиною, але зауважила, що між лідерами ЄС немає єдиної думки про те, щоб повністю припинити переговори про членство з Туреччиною, які ведуться з 2005 року.

Ангела Меркель повідомила, що виконавча влада ЄС працюватиме над пропозиціями щодо скорочення 4,45 мільярда євро допомоги, яку ЄС погодився надати Туреччині, щоб допомогти їй підготуватися до членства. «Це очевидно не вдалося», – додав канцлер Австрії Крістіан Керн.

Меркель та інші лідери ЄС високо відзначили Туреччину за те, що допомогла зупинити великий потік мігрантів до Європи в рамках угоди 2016 року в обмін на обіцянку прискорити переговори про членство.

Тим часом президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган упровадив боротьбу з інакомисленням в країні. Були заарештовані понад 50 тисяч громадян, серед яких були і західні журналісти й правозахисники.