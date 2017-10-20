Забруднення довкілля призводить до 9 мільйонів передчасних смертей щороку – дослідження

Забруднення довкілля щороку призводить до 9 мільйонів передчасних смертей і збитків у майже п’ять трильйонів доларів, йдеться у дослідженні, опублікованому британським медичним виданням Lancet.

Згідно з дослідженням, опублікованим 20 жовтня, одна з кожних шести передчасних смертей у 2015 році могла бути пов’язаною з наявністю токсинів у повітрі, воді або ґрунті.

Вчені заявляють, що 9 мільйонів смертей є «заниженою» оцінкою. Це число втричі перевищує кількість людей, які щороку помирають від СНІДу, туберкульозу і малярії, і в 15 разів перевищує число тих, хто гине у війнах і внаслідок інших форм насильства.

«Забруднення – це величезна проблема, яку люди не бачать, тому що вони дивляться на її розсіяні шматочки», – заявив епідеміолог Філіп Ландріган, головний автор дослідження.

Індію визнали країною з найбільшим числом передчасних смертей, спричинених забрудненням – 2,5 мільйона у 2015 році.

Китай став другим – близько 1,8 мільйона людей померли через причини, пов’язані із забрудненням довкілля.

Пакистан, Бангладеш, Північна Корея, Південний Судан і Гаїті також фігурують у доповіді.