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20 Жовтень 2017, Київ 13:48
Новини | Події

Литвин заявив про вихід із групи «Воля народу»

Володимир Литвин

Народний депутат України Володимир Литвин заявив про вихід із групи «Воля народу». Про це він заявив під час засідання парламенту.

При цьому Литвин не назвав причини виходу.

«Оскільки в секретаріаті виникли проблеми з моїм зверненням, я вимушений зробити його безпосередньо в сесійний зал. Відповідно до ч.3 ст. 60 Регламенту ВРУ, повідомляємо про свою вихід з депутатської групи «Воля народа», – сказав Литвин.

У групі «Воля народу» разом з Литвином на сьогодні 19 народних депутатів, це мінімальна кількість для існування депутатскої групи. Заяву про вихід депутата ще має озвучити головуючий на засіданні Верховної Ради.

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