Народний депутат України Володимир Литвин заявив про вихід із групи «Воля народу». Про це він заявив під час засідання парламенту.

При цьому Литвин не назвав причини виходу.

«Оскільки в секретаріаті виникли проблеми з моїм зверненням, я вимушений зробити його безпосередньо в сесійний зал. Відповідно до ч.3 ст. 60 Регламенту ВРУ, повідомляємо про свою вихід з депутатської групи «Воля народа», – сказав Литвин.

У групі «Воля народу» разом з Литвином на сьогодні 19 народних депутатів, це мінімальна кількість для існування депутатскої групи. Заяву про вихід депутата ще має озвучити головуючий на засіданні Верховної Ради.