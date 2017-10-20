У Росії на півроку продовжили заборону на продаж «Бояришніка»

«Росспоживнагляд» продовжив ще на півроку заборону на продаж нехарчової продукції зі вмістом етилового спирту. Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря Росії Анни Попової.

До них відноситься і косметичний засіб «Бояришнік» («Глід»), від отруєння яким у кінці 2016 року в російському Іркутську загинули понад 70 людей. Термін заборони на його продаж закінчився 9 жовтня.

За даними «Росспоживнагляду», за дев’ять місяців 2016 року в Росії зафіксували 36 тисяч випадків гострого отруєння алкогольною продукцією, понад дев’ять тисяч із них – з летальним результатом.

Після запровадження мораторію на продаж спиртовмісної нехарчової продукції, число отруєнь сурогатним алкоголем в Росії скоротилося майже на чверть, повідомило видання «Известия».