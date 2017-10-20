У більшості областей України на вихідних буде холодніше – синоптик

У більшості областей України на вихідних буде холодніше, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

За її даними, у суботу, 21 жовтня, похолодає, вдень буде в межах 9-14 градусів тепла, тепліше буде на заході країни – 16-18 градусів, а на півдні – до 20 градусів.

«У неділю похолодає практично вже скрізь. А вночі на півночі навіть з’являться невеликі «мінуси». Завтра після обіду на захід прийдуть дощі, погода очікується некомфортна. Доберуться до північних областей. У неділю захід та північ очистяться від хмар, а дощі ймовірні на півдні, сході. У центральних областях опади пройдуть вночі та вранці 22 жовтня», – написала вона на своїй сторінці Facebook.

У Києві буде відчутно холодніше, протягом дня в суботу, 21 жовтня, 10-11 градусів тепла, у неділю, 22 жовтня – 8-10 градусів тепла.

Про похолодання найближчої доби також повідомляють в Укргідрометцентрі.