Себастьянові Курцу доручили сформувати новий уряд Австрії

Президент Австрії Александер Ван дер Беллен доручив лідерові Австрійської народної партії Себастьяну Курцу після перемоги на виборах сформувати уряд.

Лідер консерваторів вже заявив, що спочатку проведе зустрічі з головами всіх партій, що увійшли до нового складу парламенту, після чого почне переговори про коаліцію.

Якщо Себастьян Курц сформує новий уряд, то він стане наймолодшим канцлером в Європі – політику 31 рік. Під час передвиборної кампанії лідер Австрійської народної партії багато говорив про боротьбу з нелегальною міграцією. Очікується, що Курц створить урядову коаліцію з правими популістами – Австрійською партією свободи.

У нинішньому уряді Курц є міністром закордонних справ.

За підсумками дострокових парламентських виборів в Австрії, що відбулися 15 жовтня, Австрійська народна партія отримала 31 відсоток голосів. За нею йде Соціал-демократична партія – її підтримали майже 27 відсотків виборців. 26 відсотків голосів отримала Австрійська партія свободи.