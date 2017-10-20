В організації «Пацієнти України» слідчі вилучають документи

У благодійній організації «Пацієнти України» слідчі Національної поліції роблять копії і вилучають фінансові документи за останні три роки діяльності.

Як повідомила виконавчий директор благодійного фонду Ольга Стефанишина, документи вилучають в рамках кримінальної справи щодо «закупівлі за завищеними цінами фармацевтичних препаратів».

«У нас є рішення Печерського районного суду про проведення виїмки документів, а також про повну податкову перевірку організації. І причина цього, зазначається, в тому, що ми за змовою з третіми особами привласнили кошти міжнародної організації Глобальний фонд в особливо крупних розмірах шляхом закупівлі за завищеними цінами фармацевтичних виробів та препаратів. Це звинувачення виглядає дуже дивним, оскільки нашій організації шість років і ми жодного разу не закупляли жодних препаратів», – каже Стефанишина.

За її словами, організація надає юридичну допомогу пацієнтам у закупівлі ліків, а також контролює державні закупівлі препаратів.

Подібні дії правоохоронців в організації вважають тиском через їхню антикорупційну діяльність в сфері охорони здоров’я.

Натомість директор департаменту комунікації МВС Артем Шевченко у коментарі Радіо Свобода зауважив, що не варто розцінювати слідчі дії як тиск.

«Якщо організації немає що приховувати, будь ласка, ознайомте слідство з документами, слідство вивчить документи, розбереться. Воно ж не блокує роботу організації. Будь-яка слідча дія не є тиском. Тим паче, якщо вона відбувається коректо, відповідно до вимог чинного законодавства і норм кримінального процесуального кодексу за судовими ухвалами», – сказав Шевченко.

Як повідомила Ольга Стефанишина, справа розпочата в лютому 2017 року, рішення про дозвіл вилучення документів суд ухвалив 21 вересня.