Рада Росія-НАТО зустрінеться наступного тижня, вдруге за рік

Засідання ради Росія-НАТО відбудеться 26 жовтня в Брюсселі, вдруге за цей рік.

Офіс генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа 20 жовтня повідомив, що головними темами зустрічі будуть конфлікти в Україні й Афганістані, а також шляхи зменшення ризику нещасних випадків під час військових навчань і спостереження за кордоном.

Востаннє рада НАТО-Росія зустрічалася в Брюсселі в березні цього року. Минулого року відбулося три таких засідання.

Після російської анексії українського Криму і підтримки сепаратистів на Донбасі, НАТО «заморозило» все військове співробітництво з Москвою, але не припинило діяльності дипломатичних каналів. Під час всіх попередніх засідань Ради Росія-НАТО на рівні дипломатів сторони так і не досягли порозуміння.