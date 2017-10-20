ДТП в Харкові: захист просить домашній арешт для підозрюваної

Захист просить суд обрати Олені Зайцевій, підозрюваній у скоєнні ДТП в центрі Харкова, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

«Прошу відмовити в задоволенні клопотання про тримання під вартою і обрати інший, менш суворий, запобіжний захід», – сказала адвокат Юлія Козир у ході засідання Київського райсуду Харкова, який обирає Олені Зайцевій запобіжний захід.

Адвоката пізніше уточнила, що захист просить про домашній арешт підозрюваної, а оголошену підозру назвала необґрунтованою.

«Основний аспект обґрунтованості підозри є у наявності причинно-наслідкового зв’язку між діями Олени Зайцевої в момент керування авто перед ДТП і в наслідках ДТП. Я вважаю, що наразі немає жодного доказу наявності такого зв’язку», – сказала адвокат.

За словами Козир, підозрювана не має наміру переховуватися від слідства.

Сторона обвинувачення просить суд про арешт Зайцевої без можливості внесення застави.

ДТП сталося ввечері 18 жовтня в Харкові. Як повідомили в поліції, за попередніми даними, на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова в Харкові позашляховик, яким кермувала 20-річна дівчина, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з іншим автомобілем, ним кермував 49-річний чоловік. У результаті зіткнення позашляховик вилетів на тротуар, де були пішоходи.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Ця стаття передбачає до 10 років позбавлення волі.