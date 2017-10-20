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20 Жовтень 2017, Київ 18:20
Новини | Політика

Поклонська заявляє про відсутність у неї українського громадянства

Наталія Поклонська

Депутат Державної думи Росії Наталія Поклонська заперечує наявність українського громадянства.

За словами Поклонської, указ про позбавлення її громадянства України підписав ще Віктор Янукович, який, як стверджує вона, у той час «перебував у Ростові і був легітимним президентом».

20 жовтня українська влада повідомила, що жодне з відомств країни не посилало запитів на позбавлення Поклонської громадянства.

До анексії Росією Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року російська влада призначили її «прокурором республіки Крим». Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу у Росії у 2016 році. Наразі Поклонська є депутатом Державної думи Росії. (Згідно з російським законодавством, з двома громадянствами у парламент обиратися не можна).

В Україні щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває у санкційних списках ЄС, Австралії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Норвегії.

Верховна Рада України визнала Віктора Януковича 22 лютого таким, що самоусунувся від виконання конституційних обов’язків президента. На такий крок парламент пішов після того, як Янукович порушив свою угоду з опозицією: зникнувши з Києва, він оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що не буде підписувати законів, які Верховна Рада ухвалила на виконання цієї угоди.

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