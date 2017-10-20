Поклонська заявляє про відсутність у неї українського громадянства

Депутат Державної думи Росії Наталія Поклонська заперечує наявність українського громадянства.

За словами Поклонської, указ про позбавлення її громадянства України підписав ще Віктор Янукович, який, як стверджує вона, у той час «перебував у Ростові і був легітимним президентом».

20 жовтня українська влада повідомила, що жодне з відомств країни не посилало запитів на позбавлення Поклонської громадянства.

До анексії Росією Криму Наталія Поклонська працювала в органах прокуратури України. Навесні 2014 року російська влада призначили її «прокурором республіки Крим». Вона ініціювала заборону діяльності Меджлісу у Росії у 2016 році. Наразі Поклонська є депутатом Державної думи Росії. (Згідно з російським законодавством, з двома громадянствами у парламент обиратися не можна).

В Україні щодо Наталії Поклонської порушили дві кримінальні справи: про державну зраду і про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона також перебуває у санкційних списках ЄС, Австралії, Швейцарії, Ліхтенштейну і Норвегії.

Верховна Рада України визнала Віктора Януковича 22 лютого таким, що самоусунувся від виконання конституційних обов’язків президента. На такий крок парламент пішов після того, як Янукович порушив свою угоду з опозицією: зникнувши з Києва, він оприлюднив відеозвернення, в якому заявив, що не буде підписувати законів, які Верховна Рада ухвалила на виконання цієї угоди.