В Узбекистані звільнили опозиціонера після 11 років ув’язнення

В Узбекистані звільнили 70-річного опозиційного активіста Мухаммадалі Корабоєва, який останні 11 років провів у в’язниці за звинуваченнями у вимаганні.

У коментарі узбецькій службі Радіо Свобода Корабоєв заявив, що його звільнення 18 жовтня є результатом «змін, які тривають у країні».

«В Узбекистані відбуваються демократичні події. Вони досягають також тих, хто перебуває за ґратами», – зазначив Корабоєв.

Він додав, що планує відновити політичну діяльність.

Корабоєв був лідером забороненої опозиційної організації «Бірлік» у Наманганському регіоні на заході країни. У 2006 році його засудили до п’яти з половиною років за звинуваченням у вимаганні, які його прихильники називають політично мотивованими.

За словами Корабоєва, термін його перебування у в’язниці продовжували двічі за «порушення правил тюремного ув’язнення». Він вважає, що це могли зробити знову.

Узбецька служба Радіо Свобода зазначає, що Корабоєв – 14-й політичний в’язень, якого звільнили з моменту вступу Шавката Мірзійоєва на посаду президента Узбекистану в грудні 2016 року після смерті його попередника Іслама Карімова.