Держаудитслужба передала силовикам матеріали ревізії щодо проведення «Євробачення-2017»

Держаудитслужба заявляє про передачу матеріалів ревізії правоохоронцям, які нададуть оцінку діям деяких посадовців «Національної суспільної телерадіокомпанії України», що були відповідальні за організацію і проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Як повідомляє прес-служба відомства, аудитори попередили незаконні витрати на 2,8 мільйона гривень в результаті виявлення завищених обсягів наданих послуг (робіт), які планувалися та ще не були проведені, не були оплачені.

Також, як заявляє Держаудитслужба, встановлені факти незаконних витрат та недоотримання «НСТУ» коштів на загальну суму 8,6 мільйона гривень, порушень при веденні бухгалтерського обліку та при проведенні процедур закупівель на загальну суму 468,7 мільйона гривень.

«Зустрічні звірки у суб’єктів господарювання не підтвердили інформацію, яку було ними надано на тендер. Результатом чого встановлено, що, не маючи власних можливостей надати послуги згідно з умовами договору, деякі переможці тендерів залучали субпідрядників за меншу ціну», – йдеться у повідомленні.

У квітні журналісти програми «Схеми» повідомляли, що компанія «Артмакс Інжинірінг», яка отримала право на встановлення глядацьких трибун для «Євробачення-2017» за бюджетні гроші, пов’язана із виконавчим продюсером конкурсу Павлом Грицаком.

За даними журналістів, повторний тендер, на якому ця компанія виграла, був проведений після того, як НТКУ відмовилась підписувати контракт з переможцем попереднього конкурсу – німецькою компанією Nussli Ltd,«бо її європейські стандарти не відповідають українським нормам». Це сталося після того, як Павло Грицак був призначений на посаду.

Фірма «Артмакс Інжиніринг» отримала 23,1 мільйона гривень з бюджету за монтаж 6856 сидінь. Німецька компанія Nussli Ltd , яка перемогла на попередньому конкурсі, але згодом отримала відмову, пропонувала збудувати 9200 сидінь та ще 50 коментаторських кабін за приблизно 29,6 мільйонів гривень.

Сам Грицак заявляв, що не має зв’язків з фірмою, яка отримала підряд на встановлення глядацьких трибун на «Євробачення-2017».

Конкурс «Євробачення-2017» провели в Києві у травні цього року.