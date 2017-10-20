Поліція: у Києві на Оболоні невідомий викрав немовля

У Києві на Оболоні невідомий викрав немовля.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, коли батько викраденої дівчинки пішов до дитсадка забирати старшу дочку, невідомий чоловік забрав дитину і втік.

«Чоловік залишив візочок із дівчинкою під східцями на першому поверсі будівлі, а сам пішов у групу. Коли ж через кілька хвилин повернувся, виявив порожній візочок», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.