Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
20 Жовтень 2017, Київ 22:50
Новини | Міжнародні

На Мадагаскарі 94 людини померли від чуми

94 людини померли від легеневої чуми на Мадагаскарі (африканська острівна держава в Індійському океані).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість непідтверджених випадків зараження перевищило тисячу і може зрости.

ВООЗ вважає незвично широкими масштаби нинішнього спалаху захворювання – ним охоплені два найбільших містах Мадагаскару.

Міжнародні гуманітарні організації направляють у цю країну антибіотики.

На думку представників ВООЗ, можливість поширення захворювання за межі острова вкрай мала.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG