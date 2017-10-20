На Мадагаскарі 94 людини померли від чуми

94 людини померли від легеневої чуми на Мадагаскарі (африканська острівна держава в Індійському океані).
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), кількість непідтверджених випадків зараження перевищило тисячу і може зрости.
ВООЗ вважає незвично широкими масштаби нинішнього спалаху захворювання – ним охоплені два найбільших містах Мадагаскару.
Міжнародні гуманітарні організації направляють у цю країну антибіотики.
На думку представників ВООЗ, можливість поширення захворювання за межі острова вкрай мала.
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