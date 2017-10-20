Суд у справі Краснова повернув обвинувальний акт прокуратурі – адвокат

Бориспільський районний суд Київської області 20 жовтня повернув прокурору обвинувальний акт у справі лідера організації «Громадянський корпус «Азов – Крим» Станіслава Краснова і його дружини Оксани. Про це проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Андрій Мамалига, який представляє інтереси Краснова.

Адвокат зазначив, що мотивація рішення суду стане відома за чотири дні.

«Чим мотивував, буде відомо 24 жовтня. Але у будь-якому випадку, це тактична перемога: ГПУ повинна усунути недоліки обвинувального висновку і направити знову до суду», – зазначив адвокат.

Він висловив припущення, що справу буде розглядати не Бориспільський суд. Інший адвокат Краснова Оксана Харахоз у своєму виступі під час судового засідання зазначила, що прокуратура подала у суд обвинувальний висновок з численними порушеннями чинного законодавства.

Станіслава Краснова і його дружину Оксану звинуватили у незаконному зберіганні вибухівки, державній зраді і підготовці терористичного акту.

Під час слідства і на етапі передачі справи проти Краснова у суд адвокати заявляли про тиск СБУ на учасників процесу і на суд. У листопаді 2016 року Європейський суд з прав людини взяв до розгляду скаргу Краснова на тортури з боку співробітників СБУ.

Станіслава Краснова затримали співробітники СБУ із застосуванням фізичної сили під Києвом у ніч з 28 на 29 лютого 2016 року. Термін його утримання під вартою неодноразово продовжувався у судах. 23 вересня Краснов був звільнений з СІЗО.