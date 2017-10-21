Єгипет: десятки поліцейських загинули під час сутичок з угрупованням «Хасм»

У Єгипті загинули щонайменше 30 поліцейських під час сутичок з ісламістськими бойовиками. Це сталося 20 жовтня, коли поліцейські проводили рейд на передбачувану базу угруповання «Хасм» за 135 кілометрах від Каїра.

Серед загиблих 20 офіцерів і десять рядових.

Зараз район перестрілки оточений, сутички тривають.

За інформацією влади, угруповання «Хасм» причетне до організації кількох нападів, воно є одним з найнебезпечніших у країні.

«Хасм» вважають бойовим крилом угруповання «Брати-мусульмани», яке у 2013 році заборонили у Єгипті. Але в останньому це заперечують.

З 2016 року угруповання « Хасм» взяло відповідальність за кілька нападів в Єгипті.