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21 Жовтень 2017, Київ 12:25
Новини | Суспільство

Користувачі соцмереж повідомляють, що немовля у Києві викрала жінка

У соцмережах опублікували відео викрадення 1,5-місячного немовляти біля дитячого садка у Києві.

Відео оприлюднила користувачка Facebook Олена Степановна.

На першому відео видно, як батько з візком приїхав до дитячого садка, на другому – як дитину несе жінка з дредами. Спершу вона йде, а потім починає бігти.

20 жовтня поліція повідомила, що в Оболонському районні Київ виклали немовля. За повідомленням поліції, коли батько викраденої дівчинки пішов до дитсадка забирати старшу дочку, невідомий чоловік забрав дитину і втік.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

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