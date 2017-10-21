У Грузії проходять місцеві вибори

У Грузії 21 жовтня вибори місцевих депутатів, голів 64 міст і муніципалітетів.

У виборах беруть участь представники 22 партій, 5 виборчих блоків і однієї ініціативної групи.

На посаду мера Тбілісі претендують 13 кандидатів, в інших 63 містах і муніципалітетах на посади мера балотуються 369 кандидатів.

На виборах міських голів і муніципалітетів для перемоги кандидату необхідно набрати понад 50% голосів виборців, в іншому випадку буде призначений другий тур.

Вибори будуть визнані такими, що відбулися за будь-якої явки.