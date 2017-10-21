У Мінську проходить «Марш обурених білорусів 2.0»

У Мінську 21 жовтня проходить несанкціонована акція опозиції «Марш обурених білорусів 2.0».

Ініціатором акції став опозиційний політик, колишній кандидат на посаду президента Микола Статкевич. Протест не погоджено з владою, але Статкевич заздалегідь попередив про проведення маршу.

Серед вимог присутніх – скасування так званого «декрету про дармоїда», підвищення зарплат і пенсій, борьюба з дідівщиною і насильством в армії.

На перший «Марш обурених» у Мінську у лютому цього року вийшли близько трьох тисяч людей. У нинішній акції участь беруть участь близько 200 людей. Мітингарі йдуть тротуарами, не виходячи на проїжджу частину. Попереду колони йдуть правозахисники і спостерігачі.

Білоруські ЗМІ повідомляють про затримання регіональних активістів, які збиралися приєднатися до акції протесту у Мінську.