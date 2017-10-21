У Києві встановлять близько 3 тисяч вуличних камер – Кличко про викрадення немовляти

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що найближчим часом у столиці буде встановлено близько трьох тисяч відеокамер з метою убезпечення громадян. Про це він повідомив на сторінці у Facebook, коментуючи випадок із викраденням 20 жовтня немовляти із дитячого садка.

«Вже майже 5 тисяч камер відеоспостереження з розпізнаванням обличчя встановлені в закладах та публічних місцях Києва. Вся інформація стікається і обробляється в міському дата-центрі. І правоохоронні органи використовують її. Ми продовжимо встановлювати відеокамери», – повідомив Кличко.

Він подякував працівникам поліції, яким менш ніж за добу вдалося знайти і затримати осіб, причетних до викрадення немовляти із дитсадка в Оболонському районі Києва.

20 жовтня поліція повідомила, що в Оболонському районі Києва з дитячого садка викрали немовля. За даними правоохоронців, це сталося, коли батько викраденої дівчинки пішов забирати старшу дочку. Наступного дня у поліції повідомили про затримання у Вишгороді Київської області молодих чоловіка і жінку. Жінка була схожа за описом на ту, що винесла з дитсадка дитину і чиє обличчя зафіксувала встановлена на будівлі закладу відеокамера.

Як повідомив член колегії МВС, депутат Антон Геращенко, кілька тижнів тому молода пара втратила свою новонароджену дитину і вирішила «купити або викрасти» чужу дитину. Водночас Facebook-спільнота «Київ оперативний» поширила у мережі відео, в якому жінка пояснила, що викрала немовля, бо буцімто почула раніше, що батько хотів відмовитись від дитини. Інформації чи відповідають дійсності такі твердження наразі немає. Тривають слідчі дії.

Як повідомили в поліції, дівчинка жива і здорова, її доставили в лікарню на обстеження і передали батькам.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що передбачає позбавлення волі терміном до 10 років.