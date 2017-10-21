У Дніпрі відбувся забіг «Миля миру»

Понад тисяча жителів Дніпра в суботу взяли участь у легкоатлетичному забігу «Миля миру», приурочений до 74-річчя визволення Дніпра від німецької окупації, а також за мир і злагоду в сучасній Україні.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, учасниками акції стали школярі, студенти, люди старшого віку – любителі бігу та ветерани спорту.

Уперше до участі в «Милі миру» цьогоріч долучились кілька десятків дітей з особливими потребами, які «бігли» на інвалідних візках, а також тримаючись за руки батьків, тренерів, дехто – на руках у мам.

Найшвидших бігунів серед юнаків, які бігли дві милі, та дівчат, які бігли милю, а також серед людей з інвалідністю, які здолали символічну дистанцію в 500 метрів, нагородили пам’ятними призами, медалями та дипломами.

Історія проведення «Милі миру» в Дніпрі починається з 1944-го року, коли в річницю визволення міста від німецької окупації, 25 жовтня 1944 року, спортсмени зібралися і відзначили це свято легкоатлетичною естафетою на центральному проспекті.

1995 року ООН на честь 50-річчя заснування організації провела по всьому світу естафету яку назвали «Дві милі миру», вона збіглася з датою визволення Дніпра. Відтоді «Миля миру» в Дніпрі поєднує у дві важливих події, головне гасло яких – «мир у всьому світі». Цього разу «Миля миру» в Дніпрі стала 74-ою.