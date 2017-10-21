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21 Жовтень 2017, Київ 19:55
Новини | Міжнародні

Афганістан: після вибухів у мечетях бойовики здійснили напад на кадетів, близько 15 загиблих

Афганський солдат стежить за КПП біля Університету національної оборони імені маршала Фахіма, що на околиці Кабула (фото архівне)

Міністерство оборони Афганістану повідомило, що через напад бойовика-смертника ввечері 21 жовтня у Кабулі загинуло щонайменше 15 кадетів, які поверталися з Університету національної оборони імені маршала Фахіма. Ще чотири людини були поранені в результаті потужного вибуху поблизу навчального закладу.

Поліція почала розслідування, жодне з угруповань поки не взяло відповідальності за напад. Раніше бойовики «Талібану» брали участь у подібних нападах на афганські сили безпеки.

Це вже п’ята за тиждень атака на афганських силовиків. Найбільше, 43 жертви, було 19 жовтня через напад талібів на військову базу в південній провінції Кандагар.

Нинішній напад на курсантів в Кабулі відбувся наступного дня після того, як близько 90 людей загинули і десятки були поранені в результаті двох окремих нападів у мечетях – в Кабулі і у західній провінції Гор. Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напад на кабульську мечеть.

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