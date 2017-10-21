Афганістан: після вибухів у мечетях бойовики здійснили напад на кадетів, близько 15 загиблих

Міністерство оборони Афганістану повідомило, що через напад бойовика-смертника ввечері 21 жовтня у Кабулі загинуло щонайменше 15 кадетів, які поверталися з Університету національної оборони імені маршала Фахіма. Ще чотири людини були поранені в результаті потужного вибуху поблизу навчального закладу.

Поліція почала розслідування, жодне з угруповань поки не взяло відповідальності за напад. Раніше бойовики «Талібану» брали участь у подібних нападах на афганські сили безпеки.

Це вже п’ята за тиждень атака на афганських силовиків. Найбільше, 43 жертви, було 19 жовтня через напад талібів на військову базу в південній провінції Кандагар.

Нинішній напад на курсантів в Кабулі відбувся наступного дня після того, як близько 90 людей загинули і десятки були поранені в результаті двох окремих нападів у мечетях – в Кабулі і у західній провінції Гор. Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за напад на кабульську мечеть.