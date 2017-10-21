На Донбасі поранений один військовий ЗСУ – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що через обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків від початку доби і до 18-ї години суботи один український військовослужбовець зазнав поранення. Як йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook, сталося ця в районі населеного пункту Богданівка, на приморському напрямку.

Згідно з повідомленням, обстріли сьогодні тривали також біля Старогнатівки, Кримського і Троїцького.

«Хоча за останні декілька днів противник зменшив активність, повного припинення вогню вздовж лінії розмежування все ж немає», – зауважили у штабі.

Раніше сьогодні у прес-центрі штабу АТО повідомили про 24 випадки порушення режиму перемир’я за минулу добу з боку підтримуваних Росією бойовиків.

В угрупованні «ДНР» звинуватили українських військових у 22 обстрілах за минулу добу, луганські сепаратисти заявили, що українська сторона напередодні 19 разів стріляла в бік підконтрольних угрупованню «ЛНР» територій.

Черговий режим припинення вогню, про який заявила 23 серпня Тристороння контактна група, мав почати діяти з 25 серпня, напередодні початку шкільного року, і стати постійним. Про перші його порушення сторони заявили вже через кілька хвилин після настання часу перемир’я.

Про перемир’я в зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують протилежну сторону у провокаціях.



