У Єгипті зросла кількість загиблих поліцейських через перестрілку з бойовиками

Вже щонайменше 54 єгипетських поліцейських загинули через перестрілку з бойовиками-ісламістами під час рейду неподалік Каїра 20 жовтня. За даними єгипетських силовиків, ще шестеро осіб були поранені і не виключено, що кількість жертв може зростати й далі.

Водночас Міністерство внутрішніх справ Єгипту повідомляє про 15 загиблих бойовиків.

В опублікованій міністерством 21 жовтня заяві йдеться, що інцидент ретельно розслідують, оскільки велика кількість загиблих силовиків може бути частково викликана некомпетентністю, проблемами у розвідці і координації дій.

Джерела безпеки повідомили, що конвой поліцейських машин, що рухався в бік ймовірного укриття екстремістів угруповання «Хасм», потрапив у засідку бойовиків, які відкрили вогонь з гранатометів та ввели в дію вибухові пристрої. В результаті відбулася перестрілка.

Угруповання «Хасм» пізніше взяло на себе відповідальність за напад.

З 2016 року угруповання взяло відповідальність за численні напади на поліцейських, чиновників та суддів у Каїрі.

Єгипет вважає «Хасм» бойовим крилом «Братів-мусульман», ісламістського угруповання, оголошеного в країні поза законом з 2013 року. Але «Брати-мусульмани» це заперечують.