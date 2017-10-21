На парламентських виборах у Чехії переміг правий рух АNO – 100% бюлетенів

Правоцентристський політичний рух АNO («Акція незадоволених громадян», або з чеської «Так» ) на чолі з мільярдером і другим найбагатшим чеським громадянином Андреєм Бабішем здобув перемогу на парламентських виборах у Чехії.

Згідно з порахованими 100% бюлетенів, ANO набрав 29,64 відсотка голосів виборців. На другій сходинці – права Громадянсько-демократична партія. Третє і четверте місця дісталися новим опозиційним партіям – ліберальній Чеській піратській партії та партії «Свобода і пряма демократія» (SPD).

Поразку на виборах зазнали ліві політичні сили, зокрема, комуністична партія Чехії і Моравії та соціал-демократи, які набрали менше, ніж 10 відсотків голосів виборців, опустившись відповідно на п’яте і шосте місце.

Загалом до парламенту Чеської Республіки увійшли 9 політичних партій і рухів, які здолали необхідний 5-відсотковий бар’єр. Участь у виборах взяли 60,83 відсотка виборців.

Вибори до парламенту Чехії відбуваються кожні чотири роки. На останніх виборах 27 листопада 2013 року перемогу здобула Чеська соціал-демократична партія.

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