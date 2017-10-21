Білорусь: у Мінську завершився «Марш обурених білорусів», є затримані

У столиці Білорусі Мінську в суботу ввечері завершився організований опозиціонером, колишнім кандидатом у президента Миколою Статкевичем «Марш обурених білорусів». Як передає Білоруська служба Радіо Свобода, після завершення акції поліція затримала щонайменше двох людей.

Раніше сьогодні білоруські ЗМІ повідомляли про затримання регіональних активістів, які збиралися приєднатися до акції протесту у Мінську.

Згідно з повідомленням, затриманими у столиці є режисер Ольга Миколайчик та активіст громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Артем Черняк. Причини затримання наразі невідомі.

Повідомляється, що кілька сотень протестувальників мирно пройшли від Жовтневої до площі Незалежності, акція тривала менш ніж годину. Під час ходи силовики не створювали жодних перешкод мітингувальникам.

Акція «Марш обурених білорусів» не була санкціонована владою, але Микола Статкевич заздалегідь попередив владу про її проведення. Вимоги, які лунали на акції – скасування «декрету про дармоїдів», підвищення зарплат і пенсій, боротьба з дідівщиною і насиллям в армії.

На перший «Марш обурених» у Мінську у лютому цього року вийшли близько трьох тисяч людей.