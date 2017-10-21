«Талібан» взяв відповідальність за вбивство кадетів у Афганістані

Ісламістське угруповання «Талібан» взяло на себе відповідальність за напад на околиці Кабула, в результаті якого загинули щонайменше 15 афганських кадетів.

Міністерство оборони уточнило, що ще чотири людини були поранені в результаті потужного вибуху біля воріт Університету національної оборони імені маршала Фахіма.

Повідомляється, що бойовик-смертник підірвався біля мікроавтобуса з курсантами, які поверталися додому з навчання.

Канцелярія президента Афганістану Ашрафа Гані заявила, що атакуючи сили безпеки, бойовики демонструють, що вони в «ізоляції».

Це вже п’ята за тиждень атака на афганських силовиків. Найбільше, 43 жертви, було 19 жовтня через напад талібів на військову базу в південній провінції Кандагар.

Нинішній напад на курсантів в Кабулі відбувся наступного дня після того, як близько 90 людей загинули і десятки були поранені в результаті двох окремих нападів у мечетях – в Кабулі і у західній провінції Гор.