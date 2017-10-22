Трамп спростував дані про намір заблокувати публікацію документів про вбивство Кеннеді

Президент США Дональд Трамп спростував інформацію про те, що він нібито збирається заблокувати публікацію документів про вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді в листопаді 1963 року.

«Після отримання відповідної інформації я як президент збираюся дозволити відкрити заблоковані і засекречені документи щодо Джона Кеннеді», – написав Трамп в своєму twitter.

Раніше видання Politico з посиланням на неназваних представників адміністрації Трампа повідомило, що глава Білого дому збирається заблокувати публікацію частини документів, які стосуються вбивства Кеннеді, оскільки вони можуть завдати шкоди національній безпеці.

У 1992 році Конгрес США схвалив закон про те, що матеріали щодо вбивства Кеннеді можуть бути розсекречені через 25 років – в 2017 році. Деякі документи були додані в цей архів через багато років після вбивства Джона Кеннеді 22 листопада 1963 року.