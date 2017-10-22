Колишній футболіст київського «Динамо» Каладзе обраний мером Тбілісі – екзит-поли

Новим мером столиці Грузії, Тбілісі, обраний колишній футболіст київського клубу «Динамо», міністр палива і енергетики Грузії Каха Каладзе. Про це свідчать результати екзит-полу, проведеного компанією «Edison Research» на замовлення телекомпанії «Руставі 2».

Згідно з даними екзит-полу, за Каха Каладзе проголосували 54% виборців, друге місце зайняв представник «Єдиного національного руху» Заал Удумашвілі – 15%, третє – незалежний кандидат Алеко Елісашвілі з 14% підтримки виборців.

Як свідчить екзит-пол компанії «Горбі», замовлений телекомпанією «Імеді», Каладзе отримав 53% підтрики виборів, Удумашвілі і Елісашвілі – близько 14% кожен.

На посаду мера Тбілісі претендували тринадцять кандидатів.

Каладзе підтримав Бидзіна Іванішвілі, засновник партії «Грузинська мрія», колишній прем'єр-міністр, який є найбагатшою людиною Південного Кавказу.