У Києві обмежать роботу трьох станцій метро через футбольний матч

У Києві сьогодні три станції метро працюватимуть із обмеженнями на вхід і вихід.

Як повідомляє прес-служба Київського метрополітену, ці зміни пов’язані через проведення на стадіоні «Олімпійський» футбольного матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Шахтар» (Донецьк).

У метрополітені попереджають, що перед початком матчу – з 18:30 до 19:30 – станція «Олімпійська» буде закрита на вхід і вихід, «Палац спорту» – на вихід, а «Площа Льва Толстого» – на вхід. На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій.

Сьогодні о 19:30 на стадіоні «Олімпійський» відбудеться футбольний матч 13-го туру Прем’єр-Ліги України сезону 2017/2018 між командами «Динамо» (Київ) та «Шахтар» (Донецьк).