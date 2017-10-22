В Японії проходять дострокові парламентські вибори

Японські виборці 22 жовтня голосують на виборах, які, як очікують, нададуть можливість прем’єр-міністру Сіндзо Абе сформувати новий уряд.

Опитування вказують на те, що консервативна коаліція Абе отримає перемогу, яка розглядається як мандат на продовження економічних реформ і жорсткого курсу щодо Північної Кореї.

Опитування, опубліковане щоденною газетою Nikkei, вказує на те, що Абе та його Ліберально-демократична партія (ЛДП) отримають близько 300 з 465-ти місць у нижній палаті парламенту.

Наближення потужного тайфуну «Лан» на країну, могло було б зменшити явку виборців, що, на думку експертів, скоріше за все, принесе користь 63-річному Абе. Десяткам тисяч людей рекомендували евакуюватися через наближення шторму 4-ї категорії.

Абе оголосив позачергові вибори на рік раніше, ніж очікувалося, шукаючи підтримки виборців його економічної політики та того, що він називає «національною кризою» ризиків, спричинених Північною Кореєю, яка погрожувала «занурити» Японію в море.

Японія є головним союзником США в Азії, має одну з найрозвиненіших економік світу - займає третє місце серед країн світу.