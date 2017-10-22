Екс-президент США Картер заявляє про готовність поїхати в КНДР як посередник

Колишній президент США Джиммі Картер заявив, що готовий поїхати в Північну Корею від імені адміністрації Трампа, щоб допомогти зняти зростаючу напруженість між двома країнами. Про це він заявив в інтерв’ю The New York Times.

93-річний Картер заявив, що «прийшов час для ще однієї дипломатичної місії і що він готовий виконати її для президента Трампа».

За словами Картера, він обговорював можливу поїздку з радником Дональда Трампа з національної безпеки Гербертом Макмастером, однак отримав негативну відповідь.

Екс-президент повідомив, що суперечка Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина викликала стурбованість у багатьох, в тому числі і в нього.

За його словами, Північна Корея прагне зберегти свій режим, і «ми дуже переоцінюємо вплив Китаю на Північну Корею».

«Особливо на Кіма, який ніколи не був в Китаї», – додав Картер, нагадавши, що батько нинішнього лідера КНДР Кім Чен Ір бував в Китаї і був близький з китайським керівництвом.

Назвавши північнокорейського лідера «непередбачуваним», Картер висловив стурбованість, що якщо Кім подумає, що Дональд Трамп буде діяти проти нього, він може зробити щось на випередження.

Демократ Джиммі Картер який був президентом США з 1977 по 1981 рік. В середині 1990-х Картер відвідав Пхеньян всупереч запереченням тодішнього президента Білла Клінтона і уклав угоду з Кім Ір Сеном – дідом нинішнього лідера КНДР.