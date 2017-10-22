Кримський татарин із Узбекистану: Міграційна служба України відмовила мені в притулку

Кримський татарин, учасник бойових дій на Донбасі Халіл Аметов стверджує, що Державна міграційна служба України відмовилася розглядати його заяву про надання притулку. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомив сам Аметов.

«У міграційній сказали: «Іди у військкомат, підпиши контракт, провоюй три роки і отримаєш громадянство! Але я їм пояснив, що я і так воюю, і мені не потрібні гроші за те, що я воюю», – розповідає він.

Аметов зазначив, що брав участь у бойових діях на сході України 2016 – 2017 років . Участь Аметова в бойових діях у складі українського добровольчого корпусу «Правого сектора» Крим.Реалії підтвердили колишні бійці цього підрозділу.

За словами Аметова, в Узбекистані спецслужби переслідують його сім’ю через його участь у бойових діях на Донбасі.

«Мої батьки в Узбекистані. Дуже сильно «тягали» мою анашку (маму – ред.) і сестричку, тримали в підвалі в міліції», – сказав Аметов.

Він додав, що представники узбецьких спецслужб чинять тиск на родичів з метою домогтися його повернення до Узбекистану.

Аметов каже, що проживає в Україні з 2007 року, але залишається громадянином Узбекистану. Під час бойових дій на Донбасі він втратив паспорт. Наразі проживає з сім'єю в Одесі.

У Державній міграційній службі наразі цю ситуацію не коментують.