Уряд визначив підстави позбавлення статусу учасника бойових дій

Кабінет міністрів України визначив підстави позбавлення статусу учасника бойових дій. Про це йдеться в постанові № 789 від 18 жовтня 2017 року, оприлюдненій на урядовому порталі.

Відповідно до постанови, позбавлення статусу учасника бойових дій відбувається у разі наявності обвинувального вироку суду за вчинення особою умисного тяжкого або особливо тяжкого злочину у період проведення АТО, виявлення факту надання недостовірної інформації про участь в АТО або за особистою заявою особи.

Рішення про позбавлення статусу учасника бойових дій приймають ті комісії, які його надавали, або їх правонаступники.

За даними Державної служби у справах ветеранів війни й учасників антитерористичної операції, станом на початок жовтня статус учасника бойових дій отримали понад 316 тисяч людей.