ВООЗ вирішила позбавити президента Зімбабве статусу посла доброї волі

У Всесвітній організації охорони здоров’я повідомили, що вирішили відкликати призначення президента Зімбабве Роберта Мугабе «послом доброї волі» після того, як таке рішення викликало обурення серед західних донорів та правозахисних організацій.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус, який днями назвав Мугабе послом доброї волі з неінфекційних захворювань ВООЗ у Африці, у заяві 22 жовтня зазначив, що протягом останніх декількох днів він «відбивався» від критики світових лідерів та експертів у галузі охорони здоров’я, що висловлювали стурбованість через призначення Мугабе.

«В результаті я вирішив скасувати призначення», – сказав Гебреєсус, додавши, що це рішення було ухвалене в інтересах ВООЗ.

Він також повідомив, що проконсультувався з урядом Зімбабве про своє рішення.

Захід звинувачує 93-річного Мугабе в знищенні економіки Зімбабве і численних порушеннях прав людини протягом його 37-річного правління як президента чи прем’єр-міністра.

На батьківщині Мугабе критикують за те, що сам він лікується за кордоном, коли ситуація з охороною здоров’я в країні щораз погіршується через економічну кризу.