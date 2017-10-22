Прокуратура Києва повідомила про підозру жінці, яку затримали з викраденою дитиною

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру 20-річній жінці за фактом викрадення 1,5-місячної дитини. Як інформує прес-служба прокуратури у неділю, підозру вручив напередодні прокурор Київської місцевої прокуратури №5.

«Готується клопотання до Оболонського райсуду столиці про обрання їй міри запобіжного заходу. Про дату та час розгляду клопотання буде повідомлено додатково», – зазначили у прес-службі.

За даними столичної прокуратури, зі співмешканцем затриманої проводять слідчі дії. Його причетність до злочину перевіряють.

20 жовтня поліція повідомила, що в Оболонському районі Києва з дитячого садка викрали немовля. За даними правоохоронців, це сталося, коли батько викраденої дівчинки пішов забирати старшу дочку. Наступного дня у поліції повідомили про затримання у Вишгороді Київської області молодих чоловіка і жінку. Жінка була схожа за описом на ту, що винесла з дитсадка дитину і чиє обличчя зафіксувала встановлена на будівлі закладу відеокамера.

Як повідомив член колегії МВС, депутат Антон Геращенко, кілька тижнів тому молода пара втратила свою новонароджену дитину і вирішила «купити або викрасти» чужу дитину. Водночас Facebook-спільнота «Київ оперативний» поширила у мережі відео, в якому жінка пояснила, що викрала немовля, бо буцімто почула раніше, що батько хотів відмовитись від дитини. Інформації чи відповідають дійсності такі твердження наразі немає. Тривають слідчі дії.

Як повідомили в поліції, дівчинка жива і здорова, її після обстеження в лікарні передали батькам.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про незаконне позбавлення волі або викрадення людини, що передбачає позбавлення волі терміном до 10 років.