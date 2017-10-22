ДСНС попереджає про сильні дощі у західних регіонах України

У Державній службі з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані синоптиків попереджають жителів західних областей України про сильні дощі у понеділок.

«Попередження про сильні дощі у Карпатському регіоні. 23 жовтня у Закарпатській, Івано-Франківській та на півдні Львівської областей сильні дощі», – йдеться на сайті відомства.

За даними Укргідрометцентру, найближчої доби, за винятком заходу, в Україні пануватиме хмарна погода з проясненнями, температура вночі від -1 до +1, вдень 5-7 градусів тепла.

Синоптик Наталка Діденко раніше на сторінці у Facebook, коментуючи погоду на найближчі дні, повідомила, що про морози поки не йдеться, але в Україну йде перше відчутне похолодання.