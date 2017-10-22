Затримана журналістка з Казахстану перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді – адвокат і поліція

Журналістка і блогер з Казахстану Жанара Ахмет була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у місті Вишгород Київської області, повідомив у коментарі Радіо Свобода один з її адвокатів Владислав Грищенко.

«Її затримали, склали протокол про затримання. Затримали її в Києво-Святошинському районі Київської області. Підставою затримання було те, що вона перебуває у міжнародному розшуку по лінії Інтерпол, оголошена у розшук Казахстаном за статтею 177 Кримінального кодексу Казахстану («Шахрайство» – ред.). Вона зараз перебуває у Вишгородському ІТТ», – зазначив адвокат.

За його словами, у понеділок в Києво-Святошинському суді Київської області буде розглядатись питання про обрання для Жанари Ахмет «тимчасового арешту в рамках екстрадиційної процедури».

Як повідомив адвокат затриманої, у жінки є малолітній син, який зараз під опікою знайомих, бо рідних в Україні у журналістки немає.

Водночас речник Нацполіції Київської області Микола Жукович у коментарі для Радіо Свобода підтвердив факт затримання журналістки і місце її нинішнього перебування.

«Вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді. Вона затримана, згідно з статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу («Затримання уповноваженою службовою особою» – ред.). Завтра-післязавтра вона буде доправлена до суду і суд буде обирати міру запобіжного заходу. Вона затримана через те, що була у розшуку по лінії Інтерполу. В нас є 72-ї години для того, щоб доправити її до суду і суд обрав подальшу міру запобіжного заходу до того моменту, коли вона буде передана органам іншої держави», – повідомив Жукович.

Сама Жанара Ахмет на сторінці у Facebook заявила, що чекатиме суду до понеділка і сподівається на підтримку громадськості.

«Я прошу нікого не хвилюватись, я також спокійна. До понеділка пережити можна в камері і у понеділок буде суд», – звернулася жінка у відео, яке розмістила в соцмережі.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про затримання у Києві журналістки з Казахстану Жанари Ахмет, проти якої у її країні відкрита кримінальна справа, що жінка називає політично мотивованим переслідуванням. Жанара Ахмет прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року.

Жанара Ахмет публікувалася в опозиційній газеті Казахстану «Трибуна», а також як блогер висвітлювала боротьбу опозиції Казахстану з порушеннями з боку влади.