Тіллерсон заявив, що іранським бійцям час «повертатися додому» з Іраку

Державний секретар США Рекс Тіллерсон каже, що настав час «повернутися додому» іранським бійцям і їхнім радникам, які допомогли Іраку перемогти бойовиків угруповання «Ісламська держава».

«Безумовно, іранські ополченці, що знаходяться в Іраку, тепер, коли бойові дії проти «Ісламської держави» добігають кінця, ці ополченці повинні повернутися додому», – сказав Тіллерсон 22 жовтня на прес-конференції в Ер-Ріяді за підсумками зустрічі з лідерами Саудівської Аравії та Іраку.

Тіллерсон наголосив, що іноземні бійці в Іраку повинні повернутися на батьківщину і «дозволити іракському народу відновити контроль».

Нинішній візит держсекретаря США є частиною зусиль адміністрації президента Дональда Трампа щодо ізоляції і стримування Ірану на Близькому Сході і за його межами, а також зменшення його впливу в регіоні.

Тіллерсон також закликав інші країни, особливо в Європі, відмовитись від будь-яких контактів з силами іранської Революційної гвардії (Корпусу вартових Ісламської революції), яка відіграє важливу роль в економіці Ірану і була додана США в чорний список терористів на початку цього місяця.

«Ми сподіваємося, що європейські компанії, країни та інші країни світу приєднаються до США, оскільки ми створимо структуру санкцій, щоб заборонити певні дії іранської Революційної гвардії, які сприяють нестабільності в регіоні і викликають руйнування», – сказав Тіллерсон.

Сьогодні держсекретар США взяв участь у засіданні саудівсько-іракської координаційної ради з участю короля Саудівської Аравії Салмана і прем’єр-міністра Іраку Хайдера аль-Абаді.

Ірак і Саудівська Аравія, що мали складні відносини протягом десятиліть після вторгнення Саддама Хусейна в 1990 році в Кувейт, останніми роками намагаються подолати свої розбіжності.



