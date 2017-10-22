У Косові відбулися місцеві вибори

22 жовтня у Косові відбулися вибори з обрання мерів і депутатів 38-ми муніципалітетів. Як повідомила Центральна виборча комісія, явка виборців склала близько 44 відсотків. Міжнародні спостерігачі заявили, що процес голосування у Косові, де 1,89 мільйона людей мають право голосу, відбувся без серйозних порушень.

У Приштині за крісло очільника міста змагалися вісім кандидатів, зокрема і чинний голова Шпенд Ахметі.

Загалом ситуація під час голосування була спокійною, але поліція повідомила, що вилучила вибухові пристрої з автобуса, який прибув до Косова з Сербії через пункт перетину кордону. За даними поліції, в автобусі з сербськими номерами було 50 людей. Водія і двох осіб з автобуса затримали для з’ясування обставин інциденту.

Цей рік для Косово позначився тривалим періодом політичної нестабільності і намаганням вийти з кризи, що виникла після парламентських виборів 11 червня, в результаті яких жодна з політичних сил не змогла отримати більшості у парламенті.

Втім у вересні коаліція з участю Демократичної партії Косова (PDK), «Нового альянсу для Косова» і «Альянсу за майбутнє Косова» погодилася сформувати уряд. Прем’єр-міністром був призначений Рамуш Харадінай, колишній польовий командир косовських албанців.

У 2008 році Приштина в односторонньому порядку проголосила незалежність від решти Сербії. Це визнали понад сотня держав, але Белград протестує проти цього.