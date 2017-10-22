На українсько-польському кордоні планують збудувати 5 нових пунктів пропуску

На українсько-польському кордоні у найближчі роки планують збудувати п’ять нових пунктів пропусків: три – у Львівській області та по одному у Волинській і Закарпатській. Про це заявили 22 жовтня голови парламентів України і Польщі Андрій Парубій і Марек Кухцінський.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, українська та польська делегації відвідали майбутній пункт пропуску «Мальховіце-Нижанковичі», що на українсько-польському кордоні. У 2020 році цей пункт має запрацювати, як автомобільний, так і піший. Він розташовуватиметься на польській стороні, тут буде спільний контроль прикордонників і митників, а кошти на його будівництво надає польський уряд. Уже наступного року передбачено виділити 100 мільйонів злотих, що є частиною від необхідної суми.

«Ми будемо робити все, щоб цей перехід «Мальховіце-Нижанковичі» з’явився. Є шанс пришвидчити будову. Допоки Україна не стане членом Європейського союзу, треба лінію кордону пробивати якнайчастіше, щоб людям було просто перетинати кордон. Якби Україна була в ЄС, ми б ці пункти не мали потреби бувати, а це мільйони євро», – заявив голова польського парламенту Марек Кухцінський.

З 2009 року тривають переговори між Польщею та Україною про будівництво нового пункту пропуску «Мальховіце-Нижанковичі». У 2018 році польська сторона обіцяє завершити проект будівництва і наголошує на тому, що по обидва боки кордону спершу треба збудувати під’їзну дорогу до пункту пропуску.

«В Україні має бути створений єдиний координаційний центр у цьому питанні. Ми звернулись до голови польського парламенту, щоб збільшити суму на будівництва пункту перетину. До кінця року всі служби обіцяють завершити проектні роботи. Ми сподіваємось, що вдасться до кінця 2018-го чи початку 2019 року відкрити цей пункт пропуску. Зі свого боку, ми пообіцяли збудувати під’їзні шляхи до цього пункту», – наголосив голова Верховної ради України Андрій Парубій.

На сьогодні між Україною та Польщею діють вісім автомобільних пунктів пропуску, у середньому через 60 кілометрів один від одного. Але такої кількості недостатньо, через що на українсько-польському кордоні виникають величезні черги.

Щодоби лише пункт пропуску «Медика-Шегині» Львівщині перетинає 13-15 тисяч осіб і близько 3 тисяч автомобілів при пропускній спроможності у 2 тисячі одиниць транспорту.