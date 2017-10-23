ОБСЄ визнала дотримання «основних свобод» на муніципальних виборах у Грузії

Організація з безпеки та співпраці в Європі високо оцінила проведені 21 жовтня муніципальні вибори в Грузії. ОБСЄ заявила, що «кандидати могли вільно проводити кампанію», а «основні свободи загалом були дотримані». Водночас існують «деякі порушення та труднощі при складанні протоколів результатів», вказала ОБСЄ 22 жовтня.

Попередні результати свідчать, що кандидати від владної партії «Грузинська мрія» були обрані мерами кількох ключових міст у першому турі. Зокрема, в столиці Тбілісі колишній футболіст клубу «Динамо» Каха Каладзе здобув понад 51% голосів, повідомляє Центральна виборча комісія (ЦВК). Кандидати грузинської мрії також зібрали понад 50 відсотків у Батумі, Поті та Руставі.

На посаду мера Тбілісі претендували 13 кандидатів.

Каладзе підтримав Бидзіна Іванішвілі, засновник партії «Грузинська мрія», колишній прем'єр-міністр, який є найбагатшою людиною Південного Кавказу.