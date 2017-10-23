Два регіони на півночі Італії проголосували за розширення автономії

Заможні північноіталійські регіони Ломбардія та Венето підтримали більшу автономію від центрального уряду, свідчать попередні результати голосування на референдумі, що відбувся 22 жовтня, але не тягне за собою жодних юридичних наслідків.

Ці регіони прагнуть залишати в себе більше податкових надходжень та розширити контроль над імміграцією, безпекою, освітою та навколишнім середовищем.

Владною і в Ломбардії, й у Венето є партія «Ліга Півночі», яка виступає за незалежність північних районів Італії.

Ці два регіони контролюють близько третини всієї італійської економіки. Регіональні лідери заявили, що за підсумками голосування проведуть наради з місцевими депутатами, перш ніж зустрітися з прем'єр-міністром Паоло Джентілоні в Римі.